Quinze dias após fim do vazio da soja, MS tem 5,4% da área plantada

Após o encerramento do vazio sanitário e a liberação para o plantio da safra 2016/2017 de soja, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) divulga nesta quarta-feira (05) seu primeiro balanço sobre o avanço da semeadura da oleaginosa no estado.

Entre os dias 19 e 29 de setembro, técnicos do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), ferramenta desenvolvida pela entidade, visitaram propriedades nos principais municípios produtores do grão. Com base nessas informações, verificou-se que 5,4% da área de soja acompanhada pelo Siga MS iniciou o plantio até 30 de setembro.

Estimativas

A Aprosoja/MS espera que sejam utilizados 2,520 milhões de hectares nesta safra, projeta produção de 7,787 milhões (7,79) de toneladas do grão e estima produtividade de 51,5 sacas por hectare, mesma média de produtividade obtida no ciclo passado.

Evolução do plantio da soja

Em relação ao avanço do plantio, verifica-se que a região sul está com porcentagem média de área plantada mais avançada, em torno de 8,3%. Na relação entre todas as cidades produtoras, apenas cinco municípios apresentam plantio acima dessa média. Ponta Porã, Sete Quedas, Laguna Carapã, Amambai e Aral Moreira apresentam 15% da semeadura concluída.

Já a região centro está com 0,6% da área plantada, sendo que apenas as cidades de Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante iniciaram o plantio. Na região norte, que apresenta 0,9% da semeadura concluída, apenas os municípios de Chapadão do Sul, Costa Rica e São Gabriel do Oeste começaram a plantar. Com isso, estima-se que, até o momento, foram plantados aproximadamente 124 mil hectares e o levantamento indica que a semeadura poderá se estender até a primeira quinzena de novembro.

Comparativo

Em relação à safra 2015/2016, a atual porcentagem (2016/2017) de área plantada no estado é 1% inferior na data de 30 de setembro. Outras informações podem ser obtidas na íntegra na Circular Técnica n° 179, disponível por meio de cadastro no link: http://www.sigaweb.org/ms/sistema/.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Aprosoja/MS, Liana Feitosa. ocorreionews